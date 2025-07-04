Baltijas balss logotype

Определен неожиданный эффект алкоголя на мужчин 1 879

Дата публикации: 04.07.2025
Определен неожиданный эффект алкоголя на мужчин
Алкоголь больше влияет на принятие решений у мужчин, чем у женщин.

Алкоголь по-разному влияет на способность принимать решения у мужчин и женщин — к такому выводу пришли исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо. В эксперименте с использованием крыс ученые обнаружили, что самцы под воздействием алкоголя резко меняли предпочтения, в то время как самки сохраняли те же решения, что и в трезвом состоянии. Результаты работы опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism.

В ходе исследования крысам предлагали напитки с разной концентрацией сахара и алкоголя, имитирующие популярные алкогольные коктейли. Трезвые животные предпочитали сладкие растворы. Однако после введения алкоголя самцы начинали тяготеть к более крепким смесям, даже если ранее их избегали. Это искажение в принятии решений сохранялось у некоторых особей до двух месяцев.

Удивительно, но самки, несмотря на то что потребляли больше алкоголя по весу тела, продолжали делать тот же выбор, что и в трезвом виде. По словам автора исследования, это может указывать на половые различия в уязвимости к когнитивным эффектам алкоголя.

Ученые считают, что их работа поможет глубже понять, как алкоголь искажает суждения и поведение в реальных ситуациях — от повседневных до профессиональных. Полученные данные могут лечь в основу гендерно ориентированных подходов к профилактике и лечению зависимости.

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го июля

    Надо было на учёного учится. Последнее время такую херню они исследуют ещё и зарплату получают )))

    6
    1

