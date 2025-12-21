Что случилось? Страны Евросоюза будут требовать исключить их из кредитования Киева 2 185081

Дата публикации: 21.12.2025
FT: ряд стран Евросоюза могут потребовать исключить их из обеспечения кредита Киеву.

Некоторые европейские страны, такие как Венгрия, Словакия и Чехия, могут вслед за ними потребовать выйти из программы по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро от Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Венгрия, Словакия и Чехия, которые выступают против дополнительной помощи Украине, согласились на это в обмен на исключение их [из обеспечения кредита]. Другие страны могут потребовать такого же в будущем», — отмечает газета.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов.

Саммит Европейского союза (ЕС) прошел 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи стало финансирование Украины в 2026-2027 годах. Сообщалось, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих целей замороженных активов России.

#Украина #Чехия #финансы #Словакия #кредитование #Евросоюз #Россия #политика #Венгрия
