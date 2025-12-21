В России озвучили вариант капитуляции - ведь в стране возникли большие проблемы с экономикой.

Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ Максим Буякевич пожаловался на то, что ЕС не призывает к взаимовыгодному торгу об условиях мира, а единственное, что требует Евросоюз — прекращения огня со стороны Москвы.

«По сути, коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции и ничего больше. А это априори предполагает продолжение боевых действий», — заявил он.

