Рассматривая в апелляционном порядке уголовное дело о хранении взрывчатки (тротила) и о подготовке к терактам, Рижский окружной суд 11 декабря приговорил Марата А. к четырём годам лишения свободы и одному году пробационного надзора, сообщило Латвийское телевидение.

Около года назад Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для уголовного преследования дело в отношении гражданина Латвии по подозрению в подготовке террористических атак и пропаганде терроризма.

Служба установила, что этот человек на платформе Telegram систематически занимался публичным прославлением и оправданием терроризма, а также распространением материалов, прославляющих, оправдывающих и призывающих к терроризму.

СГБ задержала Марата А. в мае 2024 года по подозрению в том, что он собирал инструкции и занимался самообразованием для совершения террористических нападений. Во время обыска в его доме была обнаружена стеклянная бутылка с серной кислотой и брикет тротила.

Обвиняемый на стадии досудебного следствия утверждал, что нашёл тротил в лесу. Проведённая в ходе расследования экспертиза показала, что взрывчатое вещество было получено из боеприпасов РПГ — реактивных противотанковых гранатомётов.

При рассмотрении дела в первой инстанции в Рижском городском суде Марат А. признал незаконное хранение взрывчатых веществ и раскаялся в этом, однако отрицал, что обучался совершению террористических актов. Тем не менее суд первой инстанции признал его виновным по обоим статьям Уголовного закона, после чего он обжаловал приговор.

Апелляционный протест подала и прокуратура. По мнению обвинения, собранные доказательства свидетельствуют о том, что Марат А. интересовался не просто исламом как религией, а террористическими группировками, в том числе «Исламским государством».

В своём мобильном телефоне в период с конца 2023 года до весны 2024 года Марат А. скачал как минимум шесть материалов с подробными инструкциями по совершению террористических актов. В телефоне и ноутбуке он хранил сотни изображений и видеозаписей с исламистскими боевиками и пропагандой.

Обвиняемый активно переписывался в экстремистских группах на платформе Telegram. Как рассказал в суде прокурор Мартиньш Янсонс, из этой переписки видно, что Марат А. контактировал с представителем вооружённой группировки в Африке, призывая её присоединиться к джихадистам.

Обвинение утверждало, что Марат А., вероятно, занимался так называемым «информационным джихадом», то есть пытался склонять людей к присоединению к «халифату», запугивал гневом Аллаха и давал советы, как конспиративно действовать в городской среде и скрывать следы в интернете.

Адвокат обвиняемого Ингус Страутманис в суде подчеркнул, что считает доказательства вины недостаточными и что человека нельзя наказывать за интерес к исламу как таковому.

Сам обвиняемый правом давать показания не воспользовался. В последнем слове он вновь попросил смягчить наказание за хранение взрывчатки и оправдать его по обвинению в обучении терроризму. Эксперт, привлечённый по делу, оценив материалы, пришёл к выводу, что Марат А. находился на второй стадии радикализации. Согласно этой классификации, на следующем этапе уже могли бы последовать практические действия.

Марат А. учился в одной из школ Иманты, где его помнят как активного подростка. В свою очередь прокурор утверждает, что этот человек был замкнутым, большую часть времени проводил по месту жительства и в основном общался с другими через интернет.

С 2019 года в Латвии были начаты девять уголовных процессов, связанных с терроризмом, в том числе пять — за последние два года, сообщило Латвийское телевидение.