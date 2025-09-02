Baltijas balss logotype
Ученые обнаружили у молодой девушки способность «путешествовать во времени» 1 910

Lifenews
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Ученые обнаружили у молодой девушки способность «путешествовать во времени»
ФОТО: Unsplash

Во Франции изучили уникальный случай путешествий во времени.

Ученые обнаружили у молодой девушки из Франции наличие феноменальной автобиографической памяти, которая позволяет ей «путешествовать во времени». Научная статья об этом случае опубликована в журнале Neurocase.

17-летняя француженка, известная в исследовании под инициалами TL, описывает свою память как сложную организованную систему, где воспоминания хранятся в своеобразной «белой комнате» с тематическими разделами. Каждый раздел посвящен определенной сфере жизни: семейным событиям, отпускам, друзьям и даже коллекции мягких игрушек, где каждая игрушка имеет собственную «метку» с информацией о времени и обстоятельствах получения. Ее уникальная память позволяет ей не только в мельчайших деталях вспоминать личные события, но и мысленно переживать их заново, совершая своеобразные путешествия во времени. Эти симптомы соответствуют редкому неврологическому состоянию, известному как гипертимезия.

Исследователи из Парижского института мозга и Университета Париж-Ситé под руководством Валентины Ла Корте документально изучили удивительные особенности памяти TL. В стандартизированных тестах девушка продемонстрировала исключительную способность не только к реконструкции прошлого, но и к детальному моделированию будущего. Ее воспоминания сопровождались сильным чувством «повторного переживания», а воображаемые будущие события вызывали ощущение «предварительного проживания» — субъективное ощущение, сходное с вспоминанием, но примененное к ожидаемым личным событиям.

Уникальность случая TL заключается в том, что, в отличие от других случаев гипертимезии, которые часто описываются как непроизвольные и даже сбивающие с толку, француженка обладает выраженной степенью контроля над своими воспоминаниями. Она сознательно использует дополнительную ментальную архитектуру для эмоциональной саморегуляции: «комнату льда» для охлаждения гнева, «комнату проблем» для размышлений и даже «военную комнату», связанную с чувством вины из-за отсутствия отца. Это указывает на сложное взаимодействие между памятью, эмоциями и самосознанием.

#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    3-го сентября

    Короче сумашедшая

    3
    2

