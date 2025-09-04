Baltijas balss logotype
Мамина ляля: Дана Борисова подарила дочке на совершеннолетие новую фигуру за 55 000 евро

Lifenews
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Мамина ляля: Дана Борисова подарила дочке на совершеннолетие новую фигуру за 55 000 евро

До этого наследнице знаменитости также провели ринопластику и липосакцию.

18-летняя Полина Аксенова, дочь телеведущей Даны Борисовой, обновила личный блог снимками с отпуска, который проводит на жарком побережье.

Звездная наследница попозировала, сидя на песке в бикини. Компанию Полине составил ее любимый питомец. «Моя мелочь», — ласково написала Аксенова.

uu32211.jpg

Звездная мама девочки преподнесла ей необычный подарок. Дана, как оказалось, финансово вложилась в полное преображение именинницы. Полине сделали коррекцию груди, ягодиц и талии. До этого наследнице Борисовой также провели ринопластику и липосакцию.

Журналисты Telegram-канала «Звездач» раскрыли стоимость всех пластических операций юной девушки. Представители прессы пообщались с хирургом и выяснили, что Дана Борисова сильно потратилась. Все вмешательства обошлись телезвезде в 5,5 миллиона рублей (55 тысяч евро).

Эксперт отметил, что операции на носу и груди формально возможно проводить в любом возрасте. Однако лучше всего дождаться полного созревания организма и формирования тела в целом. Обычно это происходит к 18 годам. В случае с грудью предпочтительнее начинать с менее травматичных методов. Имплантация показана же и вовсе в исключительных случаях.

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го сентября

    Мамка собирается продать своё дитя, но сначала надо вложиться. Учёба - это слишком долго и хлопотно ))

    2
    0

Видео