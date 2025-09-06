Стал известен неожиданный фактор развития геморроя

Привычка листать ленту на смартфоне во время посещения туалета может быть опаснее, чем кажется. Результаты исследования, опубликованные в PLOS One учеными из Медицинского центра Бет Израэль Диконесс (Бостон), показали: у людей, пользующихся телефоном в туалете, вероятность обнаружить геморрой почти на 50 процентов выше.

В исследовании участвовали 125 человек старше 45 лет, которым предстояла колоноскопия. Участники заполняли анкеты о своих привычках, включая использование смартфона. Оказалось, что 66 процентов опрошенных берут телефон с собой в туалет и проводят там больше пяти минут за раз. Колоноскопия показала: геморрой был у 43 процентов всех участников, при этом у пользователей смартфонов выявляемость оказалась выше на 46 процентов по сравнению с теми, кто обходился без гаджетов.

По словам авторов, проблема кроется не в самих смартфонах, а во времени, проведенном в сидячем положении: длительное сидение без опоры усиливает давление на сосуды прямой кишки. Ученые рекомендуют ограничивать время пребывания в туалете до пяти минут и оставлять гаджеты за дверью.