Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Супермодель Кайли Дженнер в 28 лет заработала миллиард долларов, но ее обвиняют в расизме 0 239

Lifenews
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Красотка Кайли - свежа и хороша.

Красотка Кайли - свежа и хороша.

"Она эксплуатирует рейды иммиграционной и таможенной полиции".

Рекламная кампания 28-летней супермодели Кайли Дженнер вызвала шквал негодования.

На парфюме Кайли Дженнер заработала больше $1 млрд. К 10-летию своей косметической империи Kylie Cosmetics бизнесвумен выбросила на рынок новую серию средств для макияжа - King Kylie. Для продвижения продукции красотка выбрала довольно-таки провокационные образы: снялась в фотосессии и коротком видео закованной в наручники. В тюрьму ее сопровождают двое мужчин в форме копов.

  • Она эксплуатирует рейды иммиграционной и таможенной полиции. Страна кипит, граждан хватают полицейские, а Кайли Дженнер устраивает фотосессию, чтобы продать КОСМЕТИКУ. Это не сатира, а американская гниль, - пишет в интернете возмущенный пользователь.

  • Я ненавижу этот мир и миллиардеров в нем! - кипит от ярости другой.

  • Как всегда, дурной вкус. Эта белая расистка должна уйти, - призывает третий.

Тему полиции в рекламных целях Кайли эксплуатирует не впервые. В 2017 году она сняла ролик, в котором придирки копа к водителю на шоссе останавливает банка газировки.

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кайли — вторая дочь Брюса и Крис Дженнер (урождённой Хоутон). У неё есть родная сестра Кендалл. Также у Кайли есть единоутробные сёстры Кортни, Ким, Хлои, и единоутробный брат Роб, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Джейк Дженнер, Броди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

С июля 2014 года по апрель 2017 года Дженнер встречалась с рэпером Tyga. С апреля 2017 года по сентябрь 2019 года Дженнер встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого у неё есть дочь Сторми Уэбстер, рожденная 1 февраля 2018 года. До рождения дочери Дженнер тщательно скрывала свою беременность. В мае 2021 года стало известно, что Кайли и Трэвис вновь вместе. В сентябре 2021 года Кайли объявила, что пара ждет второго ребёнка, а 2 февраля 2022 года у них родился сын Эйр Уэбстер. В январе 2023 года пара рассталась, однако они остаются хорошими родителями и друзьями. С апреля 2023 года состоит в отношениях с актёром Тимоти Шаламе.

Читайте нас также:
#кайли дженнер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что с лицом: публика обсуждает 50-летнего голливудского героя Брэдли Купера
Изображение к статье: Поклонники обсуждают внешний вид артиста. Иконка видео
Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости
Изображение к статье: Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости
Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера
Изображение к статье: Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера
26-летний Бруклин Бекхэм за мать не отвечает
Изображение к статье: Богатый и знаменитый красиавчик. Иконка видео
Изображение к статье: Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер Иконка видео
Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер 117
Изображение к статье: Певица прослыла разбивательницей сердец. Иконка видео
«Алла опасна в ближнем бою»: 78-летний Малежик рассказал пикантные факты о Пугачевой 771
Изображение к статье: «Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников
«Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников 810
Изображение к статье: «Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь
«Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь 608

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 55
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 170
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 109
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 108
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 294
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 55
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 170

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео