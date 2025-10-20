Рекламная кампания 28-летней супермодели Кайли Дженнер вызвала шквал негодования.

На парфюме Кайли Дженнер заработала больше $1 млрд. К 10-летию своей косметической империи Kylie Cosmetics бизнесвумен выбросила на рынок новую серию средств для макияжа - King Kylie. Для продвижения продукции красотка выбрала довольно-таки провокационные образы: снялась в фотосессии и коротком видео закованной в наручники. В тюрьму ее сопровождают двое мужчин в форме копов.

Она эксплуатирует рейды иммиграционной и таможенной полиции. Страна кипит, граждан хватают полицейские, а Кайли Дженнер устраивает фотосессию, чтобы продать КОСМЕТИКУ. Это не сатира, а американская гниль, - пишет в интернете возмущенный пользователь.

Я ненавижу этот мир и миллиардеров в нем! - кипит от ярости другой.

Как всегда, дурной вкус. Эта белая расистка должна уйти, - призывает третий.

Тему полиции в рекламных целях Кайли эксплуатирует не впервые. В 2017 году она сняла ролик, в котором придирки копа к водителю на шоссе останавливает банка газировки.

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кайли — вторая дочь Брюса и Крис Дженнер (урождённой Хоутон). У неё есть родная сестра Кендалл. Также у Кайли есть единоутробные сёстры Кортни, Ким, Хлои, и единоутробный брат Роб, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Джейк Дженнер, Броди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

С июля 2014 года по апрель 2017 года Дженнер встречалась с рэпером Tyga. С апреля 2017 года по сентябрь 2019 года Дженнер встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого у неё есть дочь Сторми Уэбстер, рожденная 1 февраля 2018 года. До рождения дочери Дженнер тщательно скрывала свою беременность. В мае 2021 года стало известно, что Кайли и Трэвис вновь вместе. В сентябре 2021 года Кайли объявила, что пара ждет второго ребёнка, а 2 февраля 2022 года у них родился сын Эйр Уэбстер. В январе 2023 года пара рассталась, однако они остаются хорошими родителями и друзьями. С апреля 2023 года состоит в отношениях с актёром Тимоти Шаламе.