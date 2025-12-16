В настоящее время в Латвии не существует угрозы, из-за которой необходимо демонтировать рельсы на восточной границе, но в любом случае ограничение железнодорожного сообщения не является «золотым средством» против потенциального агрессора, заявила во вторник на заседании подкомитета по внутренней безопасности Сейма парламентский секретарь Министерства обороны (МО) Лиене Гатере.

Подкомиссия пригласила представителей нескольких заинтересованных сторон для обсуждения необходимости демонтажа рельсов на восточной границе. Первая часть заседания была открытой, а остальная — закрытой.

В открытой части заседания Гатере указала, что цель Министерства обороны при создании линии обороны Балтии и реализации плана противодействия мобильности заключается в поражении и остановке потенциального врага на границе или как можно ближе к границе.

Несмотря на то, что в настоящее время в публичном пространстве появилась тема демонтажа рельсов, Гатере обратил внимание на то, что рельсы являются лишь одним из элементов, поскольку потенциальная угроза и, соответственно, контрмобильные меры могут существовать в воздухе, на суше, на воде и в киберпространстве. «Понятно, что рельсы не являются главным элементом, это не панацея, это не золотая пуля, но это один из элементов», – подчеркнул чиновник.

В плане противодействия мобильности уже подготовлены механизмы, с помощью которых силовые структуры могут деактивировать рельсы в случае появления соответствующей угрозы, сообщил Гатере. «В случае конкретной угрозы мы готовы и выступаем за то, чтобы деактивировать отдельные участки рельсов», – подчеркнул чиновник AM и добавил, что это видение министерства обороны, но ограничение движения по железной дороге должно быть совместным решением правительства.

На заседании подкомиссии полковник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Андрис Риекстс указал, что НВС оценивает коридоры мобильности, основанные на основных автомобильных дорогах, и на повестке дня также стоял вопрос о железной дороге.

«НВС подготовили планы на случай, если что-то произойдет прямо сейчас. НВС рассмотрели различные сценарии. Самый худший сценарий — это момент неожиданности, потому что тогда времени мало. Оценивая меры, которые можно принять на железной дороге, мы получаем время, когда этой железной дороги нет», — подчеркнул Риекстс.