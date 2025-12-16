Качество семейных отношений напрямую влияет на риск ожирения. К такому выводу пришли специалисты UCLA Health. Об этом пишет Gut Microbes.

Исследование включало около ста жителей Лос-Анджелеса, которых оценивали по индексу массы тела, уровню эмоциональной поддержки, социально-экономическому статусу и особенностям питания. Участники прошли МРТ-сканирование мозга при показе изображений еды, сдали каловые образцы, прошли тесты на пищевую зависимость и определение уровня окситоцина.

У супружеских пар, ощущающих высокую эмоциональную поддержку, ИМТ был ниже, а активность дорсолатеральной префронтальной коры — выше, что свидетельствует о лучшем контроле импульсов и аппетита. У одиноких людей такой связи не выявлено.

Также были обнаружены различия в кишечном метаболизме: у людей с поддержкой наблюдались более благоприятные изменения в метаболитах триптофана, связанных с иммунитетом, воспалением и выработкой серотонина. Ключевую роль в этом процессе играет окситоцин — его уровень был выше у тех, кто чувствовал поддержку партнёра.

Исследователи подчеркнули, что эффект связан не с формальным браком, а с качеством отношений. Арпана Черч отметила, что брак можно рассматривать как тренировку самоконтроля, укрепляющую нейронные сети, отвечающие за регуляцию пищевого поведения. Учёные считают, что укрепление социальных связей может стать частью профилактики ожирения наравне с диетой и физической активностью.