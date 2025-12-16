Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследования учёных: в крепком браке люди меньше подвержены ожирению 0 98

Люблю!
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследования учёных: в крепком браке люди меньше подвержены ожирению

Качество семейных отношений напрямую влияет на риск ожирения. К такому выводу пришли специалисты UCLA Health. Об этом пишет Gut Microbes.

Исследование включало около ста жителей Лос-Анджелеса, которых оценивали по индексу массы тела, уровню эмоциональной поддержки, социально-экономическому статусу и особенностям питания. Участники прошли МРТ-сканирование мозга при показе изображений еды, сдали каловые образцы, прошли тесты на пищевую зависимость и определение уровня окситоцина.

У супружеских пар, ощущающих высокую эмоциональную поддержку, ИМТ был ниже, а активность дорсолатеральной префронтальной коры — выше, что свидетельствует о лучшем контроле импульсов и аппетита. У одиноких людей такой связи не выявлено.

Также были обнаружены различия в кишечном метаболизме: у людей с поддержкой наблюдались более благоприятные изменения в метаболитах триптофана, связанных с иммунитетом, воспалением и выработкой серотонина. Ключевую роль в этом процессе играет окситоцин — его уровень был выше у тех, кто чувствовал поддержку партнёра.

Исследователи подчеркнули, что эффект связан не с формальным браком, а с качеством отношений. Арпана Черч отметила, что брак можно рассматривать как тренировку самоконтроля, укрепляющую нейронные сети, отвечающие за регуляцию пищевого поведения. Учёные считают, что укрепление социальных связей может стать частью профилактики ожирения наравне с диетой и физической активностью.

Читайте нас также:
#брак #питание #семья #ожирение #метаболизм #здоровье #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не только для иммунитета: удивительные свойства имбиря, о которых вы не знали
Изображение к статье: Для стойкого результата: как правильно наносить матовую помаду, чтобы она выглядела безупречно
Изображение к статье: Пуховики, которые украшают: актуальные модели зимы 2026
Изображение к статье: Безалкогольный глинтвейн — зимний тренд, который подойдёт даже детям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ранний завтрак ассоциируется с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сексуальные фантазии о другом мужчине: норма или начало конца?
Люблю!
Изображение к статье: Латвийские разведчики раскрывают, какой на самом деле является их работа
Наша Латвия
Изображение к статье: Как кошки осваивают собачьи игры и устанавливают свои правила для хозяев
В мире животных
Изображение к статье: Почему китайский фарфор имеет высокую ценность?
Дом и сад
Изображение к статье: Теперь согласованное сообщение о ДТП можно заполнить и в мессенджере
Наша Латвия
Изображение к статье: Ранний завтрак ассоциируется с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сексуальные фантазии о другом мужчине: норма или начало конца?
Люблю!
Изображение к статье: Латвийские разведчики раскрывают, какой на самом деле является их работа
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео