Ученые считают, что определить вашу сексуальную совместимость можно задолго до первой близости. Для этого нужно задать всего один вопрос...

Последние годы исследователи все больше стали уделять внимание всему, что касается романтических отношений, влюбленности и сексуальности. Еще Зигмунд Фрейд считал, что наши желания часто обусловлены генетически, а теперь различные эксперты говорят, что эта теория подтверждается статистически. Они уверены: на сексуальную совместимость влияет, в первую очередь, принадлежность к конкретной группе крови.

Каждый человек в зависимости от нее имеет отличительные черты поведения и обладает определенными предпочтениями. По мнению ученых, эта информация особенна ценна для тех женщин, которые никак не могут решить, стоит ли вступать в отношения с понравившимся мужчиной или нет. По группе крови определяются все намерения, поступки и действия партнера (склонен ли он к изменам или ему больше по душе длительная моногамия, хочет экспериментировать или предпочитает однообразие).

Так, мужчин с I группой крови часто называют охотниками-завоевателями за их любовь к постоянным интригам и драме. Им нравятся неприступные девушки, которые своим отказом лишь пробуждают интерес — как правило, они готовы сделать все, чтобы добиться своего. И женщины, как гласят результаты исследований, обычно не остаются разочарованными: охотнику важно видеть, чтобы его объект желания захотел встретиться еще раз.

Главный минус представителей этой группы — их непостоянство. Они слишком любят разнообразие, поэтому верными их точно назвать нельзя. Роман с ним может втянуть вас в любовный треугольник.

Представители II группы крови — заботливые романтики. Такой мужчина обычно очень галантен, хорошо образован, воспитан и умеет красиво ухаживать за дамой. Они в массе своей надежные и верные семьянины, для которых желания и удовольствие избранницы всегда будет на первом месте.

Однако такие мужчины нуждаются в постоянном напоминании, что они любимы, в противном случае у них возникают беспричинные обиды и эмоциональные срывы. Кроме того, часто они очень застенчивы и не решаются прямо заявить о своих желаниях, поэтому часто выбирают более раскрепощенных женщин. Также многие из них просто не любят эксперименты, поэтому не согласятся пробовать что-то не новое.

Большинство девушек, кто имел дело с обладателями III группы крови, могут подтвердить: эти молодые люди способны покорить уже с первых минут знакомства. Очень часто они не только обладают привлекательной внешностью и хорошим чувством юмора, но и в совершенстве владеют искусством манипуляций. Им легко удается раскрепостить девушку и добиться близости уже на первой встрече. Однако в сексе их мало волнует настроение и предпочтения избранницы.

Обычно они очень скрытны и больше остальных склонны к ничему не обязывающим связям. Секс для них скорее развлечение, а не проявление влюбленности. Мужчина с третьей группой крови не стесняется рассказать знакомым подробности своих похождений. 3 причины решиться на интим при первой встрече (и 5 – остановиться)

Можно сказать, что люди с IV группой крови обречены вырасти в убежденных перфекционистов: у них должен быть самый дорогой автомобиль, самый большой особняк, самая престижная профессия и самая красивая женщина, за сердце которой всегда борется сразу несколько других влиятельных конкурентов. Обычно эти мужчины уделяют избраннице много времени, готовы проявлять нежность, заботу, ласку и сделают все, лишь бы она осталась довольна.

Кстати, IV группа крови считается самой редкой — ее обладателями являются только 7 процентов населения планеты. Так что для того, чтобы встретить такого идеального мужчину, нужно очень постараться (но мы, конечно, не советуем добавлять в анкету приложений для знакомств "Знакомлюсь только с представителями IV группы крови). Интересно, что по совместимости мужчины с этой группой крови идеально подойдет женщина с той же IV или с I-й.