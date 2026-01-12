Нагрейте в кастрюле кефир и молоко. При закипании влейте взбитые с солью яйца и варите массу около 10 минут, до полного отделения молочной сыворотки.

Жирность молока и кефира и их происхождение особого значения не имеют.

По желанию добавьте в будущий сыр пряности: молотую паприку, прованские травы, базилик, куркуму. Или мелко нарубленную зелень, колечки маслин, оливок.

Вылейте кефирно-молочную смесь в застеленный марлей дуршлаг, дайте сыворотке полностью стечь и заверните массу в плотный комок.