По вкусу этот сыр напоминает адыгейский. Готовится он легко и станет отличной парой к чашке кофе.
Возьмите:
-
1 л молока,
-
1 л кефира
-
3 яйца,
-
2–3 ч. л. соли.
Приготовление:
-
Нагрейте в кастрюле кефир и молоко. При закипании влейте взбитые с солью яйца и варите массу около 10 минут, до полного отделения молочной сыворотки.
-
Жирность молока и кефира и их происхождение особого значения не имеют.
-
По желанию добавьте в будущий сыр пряности: молотую паприку, прованские травы, базилик, куркуму. Или мелко нарубленную зелень, колечки маслин, оливок.
-
Вылейте кефирно-молочную смесь в застеленный марлей дуршлаг, дайте сыворотке полностью стечь и заверните массу в плотный комок.
-
Поставьте под гнет в холодильник на 10–12 часов.
Оставить комментарий