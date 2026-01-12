Baltijas balss logotype
Готовим домашний сыр за 12 часов из трёх ингредиентов 0 361

Люблю!
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Готовим домашний сыр за 12 часов из трёх ингредиентов

По вкусу этот сыр напоминает адыгейский. Готовится он легко и станет отличной парой к чашке кофе.

Возьмите:

  • 1 л молока,

  • 1 л кефира

  • 3 яйца,

  • 2–3 ч. л. соли.

Приготовление:

  • Нагрейте в кастрюле кефир и молоко. При закипании влейте взбитые с солью яйца и варите массу около 10 минут, до полного отделения молочной сыворотки.

  • Жирность молока и кефира и их происхождение особого значения не имеют.

  • По желанию добавьте в будущий сыр пряности: молотую паприку, прованские травы, базилик, куркуму. Или мелко нарубленную зелень, колечки маслин, оливок.

  • Вылейте кефирно-молочную смесь в застеленный марлей дуршлаг, дайте сыворотке полностью стечь и заверните массу в плотный комок.

  • Поставьте под гнет в холодильник на 10–12 часов.

#кулинария #сыр #яйца #молоко #кефир #пряности #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
