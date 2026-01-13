С главного сборочного конвейера автозавода «КамАЗ» сошла новейшая модель тяжелого семейства К5 – седельный тягач «КамАЗ-65956».

Сейчас автомобиль проходит обкатку на испытательных стендах предприятия, что является важным этапом перед запуском серийного производства.

Автомобиль во многом унифицирован с уже выпускающимся «КамАЗ-65955» по двигателю, электрооборудованию, системам выпуска, пневматики и топливной системе. Такая унификация позволяет снизить производственные издержки и упростить обслуживание, а также подготовку к серийному производству, намеченному на 2026 год.

Отличительными особенностями новинки стали оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлиненная база, предназначенная для установки платформы. Благодаря этим особенностям, тягач способен в составе автопоезда перевозить до 91,5 тонны груза и до 80 тонн песка или гравия, что делает его востребованным на промышленных объектах, стройках и в карьерах.

«КамАЗ-65956» оснащен 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами и колесной формулой 6х4. Топливный бак объемом 600 литров увеличивает автономность машины, позволяя преодолевать большие расстояния без дозаправки. Новая модель рассчитана не только на российский рынок – ее планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Беларусь и Киргизию.

Автомобили поколения К5 уже представлены в пяти семействах – магистральном, транспортном, тяжелом, полноприводном и среднетоннажном, каждое из которых включает несколько моделей и комплектаций.

6 мая 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, «КАМАЗ» внесён в санкционный список Канады. 3 июня 2022 года «КАМАЗ» внесён в санкционные списки Евросоюза. Ранее «КАМАЗ» вносился в санкционный список по причине аффилированности с корпорацией «Ростех», который попал под санкции из-за причастности России к войне в Донбассе. 28 июня 2022 года «КАМАЗ», а также девять дочерних компаний и генеральный директор Когогин включены в санкционный список США «за деятельность или работу в оборонном секторе экономики России», в частности Минфин США отмечает что автомобили «КАМАЗ» использовались российскими военными в ходе нападения на Украину. По аналогичным основаниям «КАМАЗ» включён в санкционные списки Великобритании, Японии, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.