Минтранс Израиля планирует превратить Иерусалим в первый город страны, где к 2030 году можно будет комфортно жить без личного автомобиля.

Ставка делается на развитие легкорельсового транспорта и модель «15-минутного города» — когда работа, учеба и досуг доступны на общественном транспорте рядом с домом.

Что уже есть и что планируется:

-Красная линия трамвая (22 км) уже работает и перевозит около 260 тыс. пассажиров в день.

-Зелёная линия откроется в 2026 году: 21 км, 40 станций, соединит юг и север города.

-Синяя линия (31 км, 53 станции) запланирована к открытию в 2029 году.

-В проекте также Жёлтая и Коричневая линии.

Дополнительно:

-Продление скоростной ж/д Тель-Авив — Иерусалим до центра города позволит удвоить число поездов.

-Канатная дорога к Стене Плача улучшит доступ к Старому городу.

Иерусалим город очень древний. Это касается и планов строительство трамвая в городе, которые существовали и во времена Османской империи, так и Британского мандата. А ведь даже был первый короткий, но реализованный опыт. Правда трамваем назвать его вряд ли возможно. Это был паровичок. В 1918 году, после того, как англичане в Первую мировую войну захватили Иерусалим, их линия фронта с турками (Османская или Отоманская империя) на несколько месяцев застряла севернее Иерусалима. И для снабжения своих войск англичане построили линию ракевет кала (легкий поезд). От железнодорожного вокзала в Иерусалиме (исторический вокзал, существующий и сегодня, но для движения закрытый в 1997 году) до своих баз в районе Эль-Бире, сегодня это пригород Рамаллы (ныне так называемая столица палестинской автономии).

Сегодня невозможно найти никаких кусков (остатков) этой линии, но несколько улиц в Иерусалиме и вне его построены как раз по путям этой линии. То есть эта ветка сыграла некую историческую роль. Уже к осени 1918 года турки отступили и эта линия перестала играть стратегическое значение для англичан. Но там продолжал ходить некоторое время один паровичок, обратите внимание, с вагоном конки. Шел он от железнодорожного вокзала до Яффских ворот (это было место откуда исторически шли дилижансы в Яффо, извозчики на телегах развозили по Иерусалиму) и дальше шел на Север города через Вади Эль Джоз.

Удивительно, что почти через 100 лет, его маршрут полностью совпадает с нынешней красной линией Иерусалимского трамвая. Через какое-то время движение прекратилось, видимо тогдашнему малочисленному населению не нужен был этот маршрут. Или англичане решили, что невыгодно эксплуатировать эту ветку.