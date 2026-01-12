Для детей до шести лет нормой считается болеть ОРВИ шесть–восемь раз в год, а у посещающих детский сад — до 10–12 раз, рассказала педиатр Дарья Нелюбина.

По ее словам, симптомы вирусной инфекции у ребенка могут сохраняться до двух недель, из-за чего у родителей возникает ощущение, что заболевание не проходит. Частые ОРВИ в детском возрасте специалист объяснила тем, что до начала посещения детских учреждений иммунная система еще не сталкивалась с большинством инфекций и нуждается во времени для адаптации к большому количеству вирусов и бактерий.

Педиатр также указала на признаки, при которых необходимо дополнительное обследование. К ним относятся превышение обычной частоты заболеваний, регулярные осложнения ОРВИ гнойными отитами, гайморитами или пневмониями, а также болезни, возникающие круглый год вне сезона и при отсутствии посещения детского сада.