Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Сообщество Economist Intelligence Unit огласило рейтинг лучших мест для повседневной жизни. На первом месте в рейтинге оказался город Окленд в Новой Зеландии. Там демократия, нет коррупции, отличные дороги, хороший общественный транспорт, чистая вода и вообще все замечательно, что и позволило городу занять первое место.

В Новой Зеландии, в частности в Окленде, отличный климат. Город расположен среди вулканических холмов и окружен двумя разными гаванями. Средняя температура в Окленде зимой – 23 градуса по Цельсию, летом – 13.

В Окленде обходятся без взяток и другой бюрократии. Властям города даже удалось победить коронавирус. В отличие от других стран, где были зафиксированы вторые и третьи волны заболевания, в Окленде были сняты карантинные меры раньше всего.

С февраля 2021 года в Новой Зеландии не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом среди жителей, не покидающих территорию страны. Это позволило местным посещать кафе, кино, ходить на работу (в Новой Зеландии одни из самых низких показателей безработицы), а детям – учиться в школах.

В рейтинге лучших городов для жизни числится еще шесть городов этой страны.

