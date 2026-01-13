13 января православные христиане отмечают память святителя Василия Кесарийского – богослова IV века. Этот день известен как Васильева коляда или Васильев вечер. В прошлом люди гадали на каше, пели, пили и танцевали, зная, что чем веселее и щедрее будет вечер, тем удачнее пройдет год.

13 января в православных храмах почитают святителя Василия Великого (Кесарийского), который жил в Каппадокии в IV веке. По преданиям, он стал изобретателем иконостаса и автором множества проповедей.

Во время гонений на христиан Василий открыто защищал православие. Хотя его жизнь была недолгой, он оставил значительное наследие.

Его богословские труды включали беседы на различные псалмы, аскетические трактаты, произведения в защиту учения о Святой Троице, книги о Крещении и многое другое.

Васильева коляда: народный календарь

Васильев вечер, который отмечается с 13 на 14 января, наряду со старым Новым годом, считался одним из самых радостных праздников. Он совпадает с Рождественскими святками – временем, когда люди гадали, пытаясь предсказать, каким будет будущий год. Будет ли он по-настоящему счастливым и щедрым или придется довольствоваться малым.

Чтобы привлечь деньги в дом, в ночь на старый Новый год под подушку клали монету.

Девушки, мечтающие о замужестве, старались в это время разглядеть в зеркалах лица своих суженых.

Народный праздник, посвященный святителю Василию Великому, считался одним из самых хлебосольных.

Накануне хозяйки трудились с утра до позднего вечера, готовя как можно больше блюд. Они знали: чем щедрее угощение на праздничном столе, тем больше шансов, что новый год будет удачным во всех отношениях.

В Васильев вечер гадали на кутье. Если горшок с пшеничной или рисовой кашей треснул в печи, а кутья вылезла из него или яство оказалось белым, это предвещало несчастье. Если же каша подрумянивалась, члены семьи радовались, понимая, что их ждет счастье и удача.

Несмотря на разнообразие мясных и рыбных блюд, королевой застолья считалась кутья. Это лакомство готовили из зерен пшеницы, орехов, изюма, мака и меда. В Васильев вечер принято было угощать друг друга кутьей, таким образом мирясь с врагами и разрешая конфликты.

Васильев вечер: народные приметы

В Васильев вечер, а точнее – в ночь, можно предсказать, какая погода будет летом. Если ветер дует с юга – следует ожидать жары, если с севера – ненастья.

Западный ветер обещает изобилие молока и рыбы, восточный – хороший урожай ягод, фруктов и овощей. Пухлый иней на деревьях предвещает удачный медосбор.

Васильева коляда: что нельзя делать

Старшие поколения объясняли молодежи, что Васильева коляда – особенный праздник. Его не следует начинать с разговоров. Утром, прежде чем завести беседу, нужно умыться и привести себя в порядок. Иначе весь год пройдет в пустых хлопотах и болтовне.

Васильев вечер, или Васильева коляда, не терпит скандалов. Если они начнутся 13 января, могут затянуться на весь год.

В этот день запрещалось считать мелочь и давать деньги в долг. Нарушителям грозило разорение и печаль. Также не рекомендовалось экономить на еде. Если пригласил гостей – будь щедрым, иначе удача и благополучие уйдут из дома.

В Васильев вечер не следовало садиться за стол в черной одежде, чтобы не носить траур весь год. Женщины несколько раз в день меняли наряды, и знающие люди утверждали, что если это сделать хотя бы три раза, красота и молодость будут украшать их на целый год, до следующей Васильевой коляды.

Мужчины в этот день также следили за своей одеждой, но их задача заключалась в том, чтобы не потерять пояса. В противном случае жены могут начать заглядываться на посторонних мужчин и изменять своим супругам.