Достаточное количество воды каждый день снижает риск инсульта на 25 процентов. Как сообщает JSCD, такой вывод сделали учёные из Китая.

Масштабное исследование базировалось на данных 49 тысяч человек. Учёные исключили влияние возраста, пола и количества потребляемых калорий, сосредоточившись на объёме выпиваемой жидкости.

Результаты показали, что участники, которые регулярно пили достаточное количество воды, имели на 25 процентов меньший риск развития инсульта по сравнению с теми, кто пренебрегал поддержанием правильного водного баланса.

Кроме того, было установлено, что у мужчин и женщин, потреблявших менее 1,4 литра жидкости в день, возрастала вероятность острого нарушения мозгового кровообращения. Исследование подтвердило мнение о том, что вода необходима организму для профилактики заболеваний сердца и сосудов.