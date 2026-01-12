Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Привычка пить большое количество воды защищает от инсульта 0 241

Люблю!
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Привычка пить большое количество воды защищает от инсульта

Достаточное количество воды каждый день снижает риск инсульта на 25 процентов. Как сообщает JSCD, такой вывод сделали учёные из Китая.

Масштабное исследование базировалось на данных 49 тысяч человек. Учёные исключили влияние возраста, пола и количества потребляемых калорий, сосредоточившись на объёме выпиваемой жидкости.

Результаты показали, что участники, которые регулярно пили достаточное количество воды, имели на 25 процентов меньший риск развития инсульта по сравнению с теми, кто пренебрегал поддержанием правильного водного баланса.

Кроме того, было установлено, что у мужчин и женщин, потреблявших менее 1,4 литра жидкости в день, возрастала вероятность острого нарушения мозгового кровообращения. Исследование подтвердило мнение о том, что вода необходима организму для профилактики заболеваний сердца и сосудов.

Читайте нас также:
#профилактика #ученые #инсульт #сердце #сосуды #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Изображение к статье: Готовим домашний сыр за 12 часов из трёх ингредиентов
Изображение к статье: Вреден ли вечерний десерт: как сахар после ужина отражается на качестве сна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео