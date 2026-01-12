Флаг независимой Корсики.
Недалеко от французского города Аяччо на Корсике застрелили бывшего лидера движения за независимость Корсики.
Как сообщил французский прокурор Николя Септе, бывшего лидера корсиканских сепаратистов застрелили во время похорон его матери в понедельник, 12 января, в деревне Веро, что в 30 км к востоку от Аяччо.
"Он был убит выстрелом с большого расстояния", – сообщил Септе, а местная полиция подтвердила факт убийства.
71-летний Орсони возглавлял "Корсиканское движение за самоопределение", которое французская полиция называет легальным прикрытием для вооруженной группировки "Корсиканский фронт национального освобождения – традиционное крыло".
Орсони был обвинен, осужден и впоследствии помилован в связи с пулеметным нападением на иранское посольство в Париже в 1980 году.
На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка.
Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связаны со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.
