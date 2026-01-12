Недалеко от французского города Аяччо на Корсике застрелили бывшего лидера движения за независимость Корсики.

Как сообщил французский прокурор Николя Септе, бывшего лидера корсиканских сепаратистов застрелили во время похорон его матери в понедельник, 12 января, в деревне Веро, что в 30 км к востоку от Аяччо.

"Он был убит выстрелом с большого расстояния", – сообщил Септе, а местная полиция подтвердила факт убийства.

71-летний Орсони возглавлял "Корсиканское движение за самоопределение", которое французская полиция называет легальным прикрытием для вооруженной группировки "Корсиканский фронт национального освобождения – традиционное крыло".

Орсони был обвинен, осужден и впоследствии помилован в связи с пулеметным нападением на иранское посольство в Париже в 1980 году.

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка.

Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связаны со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.