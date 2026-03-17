Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил возможность повторения вьетнамского сценария в Иране. Политик во время общения с журналистами выразил уверенность в том, что потенциальная наземная операция США не перерастет в затяжной конфликт.

«Нет, я этого не боюсь. Я вообще ничего не боюсь», — отмтеил он на вопрос представителей СМИ, опасается ли он превращения конфликта с Ираном во «второй Вьетнам».

До этого Трамп отказался сообщить, есть и у США планы по наземной операции в Иране. При этом в Белом доме заявили, что американский лидер не исключает отправки военных в Иран.

Ранее Трамп выразил мнение, что действующие власти Ирана являются худшими людьми со времен Адольфа Гитлера. По словам главы Белого дома, с тех пор «не было ничего похожего».