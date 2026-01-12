Международное исследование показало, что переход на четырёхдневную рабочую неделю без сокращения зарплаты положительно влияет на самочувствие сотрудников. В нём приняли участие почти три тысячи работников из шести стран. Об этом сообщает Nature Human Behaviour.

Участники эксперимента в течение полугода работали на 20 процентов меньше при сохранении прежнего дохода. Компании оптимизировали бизнес-процессы, сокращали низкоэффективные задачи и пересматривали графики. Среднее сокращение рабочей нагрузки составило пять часов в неделю, а у некоторых сотрудников — ещё больше. Наблюдения показали снижение уровня выгорания, улучшение психического здоровья и рост удовлетворённости работой по сравнению с контрольной группой, где режим не менялся.

Авторы связывают улучшения с более качественным сном, меньшей усталостью и ростом субъективной рабочей способности. Даже незначительное сокращение часов привело к позитивным изменениям в среднем по группе, хотя сильнее всего эффект проявился у тех, кто значительно сократил нагрузку. Показатели физического здоровья улучшились в меньшей степени.

Через год после начала проекта положительные результаты сохранились, что говорит об устойчивости эффекта, а не о временном «всплеске» из-за новизны формата. Согласно выводам авторов, четырёхдневная неделя может стать системным решением для снижения выгорания и повышения качества трудовой жизни.