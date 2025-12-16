Как известно, вчера вечером завершилось популярное шоу талантов «X-фактор», в котором победил Юргис Намейс Звейниекс, получив в качестве приза 10 тысяч евро. Но как организаторы шоу наградили второе и третье места?

За второе и третье места участники получили букеты цветов и подарочные пакеты от «Rīgas miesnieks», в которых, вероятно, были колбасы или другие мясные продукты. Люди возмущены, и комментарии не лестные.

Юрис Бусманис: «Серьезно?! Второе и третье места получают в подарок цветы и колбасы от «Rīgas miesnieks»?

Айда Вейде: «Что касается колбас, то стыдно, что не удалось подарить какой-нибудь запоминающийся приз».

Илга Фреймане-Штранднер: «Ни в одном шоу никогда не думают о занявших 2-е и 3-е места! Глупо. Даже на Олимпиаде есть 3 медали».