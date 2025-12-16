Дело врачей: полиция Латвии занялась медиками, которые работали по 13-14 часов в сутки

Дата публикации: 16.12.2025
После отчёта Государственного контроля (ГК) полиция начала уголовный процесс по факту возможного мошенничества и подделки документов, сообщает ЛТВ.

Этой осенью аудиторы ГК зафиксировали случаи, когда один и тот же врач может быть трудоустроен сразу в нескольких больницах. Были врачи, которые в месяц отрабатывали даже более 400 часов. То есть по 13-14 часов в сутки и без выходных.

Член совета ГК Майя Аболиня рассказала, что таких случаев сравнительно много. В ходе аудита ГК оценивал деятельность врачей выборочно, однако выявил около десяти подобных случаев с чрезмерным количеством рабочих часов.

«В целом мы хотели показать, что это системная проблема в стране: при решении проблемы нехватки кадров больницы вынуждены таким образом заполнять так называемые штатные расписания на бумаге, хотя, скорее всего, врачи там фактически не находятся», — подозревает Аболиня.

Она предполагает, что проблема может быть ещё шире, поскольку аудиторы не оценивали, как врачи совмещают работу в больнице с работой в амбулаторных учреждениях или в частном секторе.

«Самые драматичные примеры — это случаи, когда действительно можно установить, что врач совмещает рабочие часы одновременно или последовательно, одну смену за другой, причём дежурства находятся на таком расстоянии друг от друга, что очевидно — физически этот врач не может находиться в этих местах», — отметила Аболиня.

На выявленные аудиторами факты обратил внимание и депутаты, которые поднял вопрос о фиктивной занятости в медицинских учреждениях на подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний.

Как заявил один из них, если установлено, что человек работает 400 часов в месяц и одновременно в двух местах, то речь идёт не только об организации труда, но и о выплате денег за фактически невыполненную работу.

Депутат попросил прокуратуру обратить внимание на отчёт ГК. Прокуратура направила заявление в Государственную полицию.

Полиция подтвердила Латвийскому телевидению, что после обращения депутата начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона — о возможном мошенничестве, а также о подделке документов.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

#медицина #мошенничество #депутаты #прокуратура #уголовный процесс
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
