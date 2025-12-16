Baltijas balss logotype
Как приготовить полезный оливье: придётся отказаться от привычных ингредиентов 0 352

Люблю!
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить полезный оливье: придётся отказаться от привычных ингредиентов

Тем, кто заботится о своём здоровье и следит за питанием, лучше заменить некоторые ингредиенты в составе оливье. Рецептом главного новогоднего салата поделилась эндокринолог Мария Калошина.

Врач советует вместо консервированного горошка использовать замороженный. Также она рекомендует положить в салат свежие огурцы. Вместо привычной колбасы лучше взять любое отварное мясо. По словам Калошиной, картошку желательно заменить на авокадо.

Врач посоветовала не заправлять оливье готовым майонезом из магазина. Лучше самостоятельно приготовить вкусный и лёгкий соус. Для этого понадобятся нежирный йогурт, половина чайной ложки горчицы, ложка соевого соуса и куриный желток. Все ингредиенты тщательно перемешиваются и добавляются в салат.

#здоровое питание #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео