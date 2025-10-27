Археологи обнаружили в Китае пугающие артефакты, изготовленные из человеческих черепов. Специалисты в недоумении: с подобной практикой в этом регионе они еще не сталкивались. Однако уже есть первая версия, кто и зачем совершил подобное.

Без умысла и цели

Cовместная команда археологов из Китая и Японии проводила раскопки в дельте Янцзы. Именно здесь, на берегах великой реки, пять с половиной тысяч лет назад возник один из первых городов Восточной Азии — Лянчжу.

Одноименная культура — одна из колыбелей китайской цивилизации — неизменно вызывает интерес у специалистов и постоянно удивляет любопытными находками. Вот и в этот раз не обошлось без сюрпризов.

На одном из раскопов археологи обнаружили яму, полную черепков глиняной посуды, а также костей, в том числе человеческих. Метод радиоуглеродного датирования показал, что останки относятся приблизительно к 2500 году до нашей эры.

Кладбища в Лянчжу находили и раньше. Однако ни на одном не было столь экзотических захоронений: кости словно намеренно отшлифовали, в некоторых просверлили отверстия, из других пытались что-то вырезать.

Наибольший интерес вызвали черепа. Часть из них разрезали горизонтально — получились своего рода "чаши". Часть — вертикально, сделав таким образом "маски".

"Тот факт, что останки сбросили в яму без соблюдения должных ритуалов, говорит об отсутствии почтения. А значит, речи о целенаправленном погребении не идет", — отметил ведущий автор исследования, биоантрополог из Университета здравоохранения и благосостояния Ниигаты Джунмей Савада.

Кроме того, добавил он, на человеческих костях нет следов насильственной смерти. Следовательно, их обработали уже после разложения трупов.

Азиатская Венеция

Вообще, жители Лянчжу были больше сосредоточены на строительстве, нежели на ритуалах. Пять тысяч лет назад в дельте Янцзы уже умели создавать сложные гидротехнические сооружения, рыть каналы, возводить плотины и водохранилища.

Столь развитые навыки объясняются в первую очередь сельскохозяйственными потребностями древнего города-государства. Лянчжу одним из первых в регионе стал возделывать рис, для большей урожайности которого требуется много влаги. Металлы представителям древней культуры еще не были известны, однако тогда добывали и неплохо обрабатывали нефрит. Во время предыдущих раскопок было найдено огромное количество погребальных изделий из этого камня — цилиндров, дисков, стел и мелких украшений.

Правда, нельзя сказать, что речная цивилизация вовсе не отличалась кровожадностью. Так, в городище Яошань (провинция Чжэцзян) археологи раскопали неолитический алтарь, состоящий из 12 могил рабов. Результаты анализа показали, что все они умерли насильственной смертью. А значит, есть основания говорить о практике человеческих жертвоприношений. Однако это никак не объясняет происхождения традиции изготавливать из человеческих черепов "чаши" и "маски".

Наводнение или метеорит

Быть может, закат цивилизации поможет в разгадке этой тайны? Примерно 4200 лет назад Лянчжу внезапно исчезла. Ранее считалось, что она пала жертвой разрушительной катастрофы. В долине Янцзы есть озеро Тайху, образовавшееся, как полагали специалисты, на месте метеоритного кратера. По времени это произошло как раз в период гибели древней культуры.