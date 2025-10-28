Известный бренд отверг 41-летнюю Бьянку Балти. Супермодель лишилась идеальной внешности.

Год назад супермодели Бьянке Балти диагностировали рак яичников третьей стадии. В январе красавица прошла первую химиотерапию и все еще продолжает борьбу с недугом. Из-за агрессивного лечения Бьянка потеряла свои роскошные волосы.

Она больше «не воплощает идеал красоты», поэтому лишилась работы. Балти больше не нужна индустрии.

«Когда я заболела раком, все, понятное дело, стали неохотно обращаться ко мне по поводу работы. Помимо того, что мне присылали цветы и теплые открытки, бренды перестали рассматривать меня как человека, способного представлять их», — жаловалась манекенщица ранее.

Бьянка Балти пытается вернуться в обойму, но пока бренды отказываются от сотрудничества с ней. Очередное шоу Victoria’s Secret на этот раз прошло без Бьянки. В соцсетях супермодель сообщила, что написала в компанию письмо, в котором просила вернуть ее на подиум. Как уточнила Балти, она отправила послание всем, чьи контакты смогла найти в открытых источниках. Знаменитая бельевая марка, которая еще вчера много говорила об инклюзивности, отклонила заявку модели, сославшись на то, что состав участниц уже утвержден.

Балти обнародовала фрагменты послания для Victoria’s Secret. Супермодель написала строки, которые действительно трогают за душу.

«Я не самая молодая, не самая фигуристая и не самая подтянутая. Но я сильная, смелая и живая — и я по-прежнему чертовски сексуальна. Я с гордостью ношу свои шрамы и встряхиваю недавно отросшими волосами. Появление меня на подиуме стало бы не просто воплощением личной мечты, это послужило бы сигналом миллионам женщин: «Жизнь продолжается несмотря на невзгоды. Ты не стала менее женственной. Ты цельная. Ты сексуальна. Тебя невозможно остановить».