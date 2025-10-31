Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) выяснили, что разделенные с партнером положительные эмоции могут снижать уровень гормона стресса и оказывать длительное благотворное влияние на организм. Работа опубликована в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

В исследовании приняла участие 321 пара пожилых людей из Канады и Германии. В течение недели участники несколько раз в день сообщали о своем настроении — насколько они чувствовали себя счастливыми, спокойными или заинтересованными, — и одновременно сдавали образцы слюны для анализа уровня кортизола. Всего было собрано почти 24 тысячи измерений.

Результаты показали, что когда партнеры одновременно испытывали положительные эмоции, уровень кортизола в их организме снижался сильнее, чем в случаях, когда радость переживалась индивидуально. Более того, этот эффект сохранялся на протяжении всего дня, помогая организму оставаться в состоянии покоя и снижая физиологический стресс.

Авторы подчеркивают, что совместные позитивные эмоции действовали независимо от того, насколько люди были довольны отношениями. Даже пары с не самой гармоничной динамикой ощущали успокаивающий эффект. По словам ведущего автора исследования Томико Енеды, совместное переживание радости может быть одной из самых простых и естественных форм заботы о здоровье.