Врачи назвали главное условие получения пользы от ходьбы 0 579

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врачи назвали главное условие получения пользы от ходьбы
ФОТО: Unsplash

Врач: эффект от ходьбы зависит от скорости движения. Но в любом случае гулять и двигаться для здоровья будет полезнее, чем сидеть дома.

Эффект, который ходьба оказывает на организм, зависит не только от количества шагов, но и от скорости движения, заявили врач общей практики Хуссейн Ахмад. Главное условие для получения пользы от прогулки он назвал изданию HuffPost.

По словам Ахмада, чтобы получить положительный эффект, ходить нужно пять раз в неделю по 30 минут. Более продолжительная прогулка может быть бесполезной, если идти медленно или в размеренном темпе. «В идеале шаг должен быть достаточно быстрым, чтобы тело разогрелось, а дыхание стало тяжелее, но при этом сохранилась возможность поддерживать разговор», — объяснил врач.

Специалист отметил, что быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти на 20 процентов, при этом положительный эффект будет, даже если сократить время прогулки до 11 минут.

#здоровье
