В Дубае ресторан с ИИ-поваром подает «татртар из динозавров» 0 68

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Дубае ресторан с ИИ-поваром подает «татртар из динозавров»

Ресторан WooHoo в Дубае удивляет не только интерьерами и подачей, но и тем, что главными разработчиками меню стали алгоритмы искусственного интеллекта. Chef Aiman придумывает необычные блюда, включая «тартар из динозавров» и масло из морских водорослей, сочетая науку и гастрономию.

Рестораны высокой кухни давно привыкли удивлять гостей, но дубайский WooHoo решил пойти дальше всех и сделал главным разработчиком меню не шефа-экспериментатора, а искусственный интеллект. Новаторская система Chef Aiman создает рецепты, которые выглядят так, будто попали из фантастического фильма: от «тартарa из динозавров» до масла из морских водорослей, подаваемого к мраморной говядине.

Несмотря на громкое название, ИИ не работает у плиты – он отвечает за концепцию и формирование вкусовых сочетаний. Как рассказывает Ridlife.ru, алгоритм обучен на тысячах рецептов, исследованиях молекулярной гастрономии и базах данных о химических свойствах продуктов. На основе этих массивов информации Chef Aiman предлагает комбинации, которые в WooHoo называют новыми гастрономическими гипотезами.

Самой обсуждаемой позицией меню, конечно, стал «тартар из динозавров», который ресторан описывает как попытку «воссоздать вкус вымерших рептилий». Реальный состав блюда держится в секрете, известно лишь, что в основе – утка, а подача сопровождается необычной «дышащей» тарелкой. Стоимость порции в переводе составляет около 44 фунтов.

К другим экспериментам относится масло из морских водорослей – продукт с насыщенным умами, который идеально сочетается с вагю, приготовленным в японском глиняном горшочке. ИИ предложил такие сочетания благодаря высокому содержанию природного глутамата в водорослях и способности усиливать мясные ноты.

Однако полностью доверить кухню алгоритму пока не готовы. Финальные штрихи и контроль за вкусом остаются за человеком – шеф-поваром Серхатом Карангфилом. Он признался, что не всегда соглашается с решениями ИИ и корректирует рецептуру после дегустации.

Разработчики проекта объясняют, что Chef Aiman использует данные о вкусовых предпочтениях гостей, структуре продуктов и химических реакциях. Это позволяет создавать блюда, способные удивлять даже опытных гурманов. Тем не менее многие эксперты скептически относятся к идее ИИ-шефа, указывая на отсутствие интуиции и органолептического опыта, которые остаются уникальными человеческими навыками.

Источник: Kleo.ru

#искусственный интеллект #технологии #рестораны #Дубай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
