В США сорван один из крупнейших джекпотов в истории лотерей - житель Арканзаса выиграл $1,817 млрд в рождественском розыгрыше, угадав шесть цифр.

Для сравнения: на 2025 год бюджет здравоохранения Латвии предусмотрен примерно 1,9 млрд евро.

Американец купил лотерейный билет Powerball и выбрал в рождественском розыгрыше цифры 4, 25, 31, 52 и 59, они оказались выигрышными. За всю историю США это второй по величине выигрыш, сообщаетABC News.

Теперь победитель может выбрать между единовременной выплатой наличными в размере $834,9 млн или получением приза в полном размере, но в виде ежемесячных платежей в течение 30 лет.

Этот джекпот стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов. В сентябре два лотерейных билета в Powerball выиграли общую сумму в $1,787 млрд. — это третий по величине приз в истории лотерей США. Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота составляет 1 к более чем 292 млн.

Рекорд был установлен в 2022 году, когда житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл $2,04 млрд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.