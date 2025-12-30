Baltijas balss logotype
Бейонсе стала миллиардером

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
Американская певица Бейонсе теперь является миллиардером, сообщил в понедельник журнал Forbes, пишет LETA со ссылкой на AFP.

44-летняя Бейонсе стала пятым музыкальным исполнителем, кому удалось достичь этого рубежа. До неё миллиардерами стали её муж, рэпер Jay-Z, Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна.

Бейонсе стала миллиардером после нескольких очень успешных лет. В 2023 году её мировой тур Renaissance принёс около 600 миллионов долларов США.

В феврале на церемонии вручения премий Grammy в Лос-Анджелесе Бейонсе получила награду за альбом года за пластинку Cowboy Carter. Это была её первая победа в данной категории.

Мировое турне Бейонсе стало самым прибыльным среди всех гастрольных туров музыкантов, организованных в 2025 году.

Суммируя доходы от этого тура с прибылью от музыкального каталога и других сделок, Forbes подсчитал, что в этом году Бейонсе заработала 148 миллионов долларов до уплаты налогов.

Тем не менее, Forbes не привёл точной оценки чистого состояния Бейонсе.

Хотя Бейонсе расширила свою бизнес-империю за счёт таких направлений, как бренд по уходу за волосами, марка виски и линия одежды, основную часть её личного состояния, по данным Forbes, по-прежнему составляют доходы от музыки, мировых гастролей и контроль над правами на собственный музыкальный каталог.

#бизнес #музыка #доходы #певица #успех #Forbes
Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    30-го декабря

    Новости буржуазной культурки и самодеятельности - публике следует порадоваться за шоу- бизнеснюков, купивших себе очередной дворец, остров, самолёт, яхту? Кстати, что там социальным неравенством?

    8
    1

