Поколение Z и младшие миллениалы все чаще отказываются от алкоголя, меняя культуру потребления в США, Европе и Австралии.

В разных странах мира фиксируется устойчивое снижение потребления алкоголя, причем ключевую роль в этом процессе играет молодое поколение, сообщает IFLScience. Данные социологических опросов и исследований свидетельствуют, что всё больше людей не только отказываются от спиртного на длительные периоды, но и вообще исключают его из своей жизни.

Согласно недавнему опросу Gallup, доля взрослых американцев, которые сообщили, что употребляют алкоголь, снизилась до 54% — это самый низкий показатель за последние 90 лет. Для сравнения, в 2024 году таких было 58%, а в 2023-м — 62%. Параллельно сокращается и среднее количество выпитого: в 2025 году потребители алкоголя в среднем выпивали 2,8 напитка в неделю против 3,8 годом ранее и почти 4 напитков в течение предыдущих семи лет.

Исследователи отмечают, что движущей силой изменений стали представители поколения Z и младшие миллениалы. Среди американцев в возрасте до 35 лет лишь 62% сообщили, что употребляют алкоголь, тогда как двадцать лет назад этот показатель достигал 72%. То есть молодёжь заметно реже вовлекается в алкогольную культуру, чем предыдущие поколения.

Подобная тенденция наблюдается и за пределами США. В Австралии учёные из Университета Флиндерса выяснили, что люди, родившиеся между 1997 и 2012 годами, в 17 раз чаще полностью воздерживаются от алкоголя по сравнению с представителями поколения бэби-бумеров. Даже те молодые австралийцы, которые иногда пьют, делают это значительно реже, чем старшие возрастные группы.

В Великобритании СМИ сообщают, что среднее количество алкогольных напитков на человека снизилось до 10,2 в 2024 году, тогда как два десятилетия назад этот показатель составлял около 14. Аналитики говорят о системных изменениях в отношении к алкоголю, которые уже невозможно списать на краткосрочную моду.

Причины этого сдвига разнообразны. Исследователи называют рост внимания к здоровью, изменение социальных норм и снижение давления «пить за компанию». В то же время свою роль играют и менее позитивные факторы, в частности повышение стоимости жизни. Авторы опросов Gallup также обращают внимание на демографические изменения и замещение алкоголя другими веществами.