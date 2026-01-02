Baltijas balss logotype
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в Сан-Франциско 1 803

Lifenews
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в Сан-Франциско

Дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонс, 34-летняя Виктория Джонс, была найдена мертвой в отеле Fairmont San Francisco в первый день нового года. Согласно официальным данным пожарной службы города, вызов, связанный с медицинской чрезвычайной ситуацией, поступил 1 января 2026 года в 02:52.

Прибывшие на место парамедики провели осмотр, по итогам которого констатировали смерть женщины.

Сотрудники полиции Сан-Франциско прибыли в отель около 03:14. Тело было передано в офис судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. На данный момент официальное заключение не опубликовано, при этом правоохранительные органы сообщили СМИ, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Виктория Джонс родилась в 1991 году в семье Томми Ли Джонса и его бывшей супруги Кимберли Клафли. Она пробовала себя в актерской профессии, исполнив эпизодическую роль в фильме "Люди в черном 2" (2002), а также участвовала в проектах своего отца, включая фильм "Три могилы" и сериал "Холм одного дерева". Представители Томми Ли Джонса пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу произошедшего.

#полиция #смерть #Голливуд
Оставить комментарий

(1)
  • JP
    Janis Peterson
    2-го января

    Жаль! Молодая девушка была. И Томми Ли жаль. Актер он отличный..

    2
    1

