Дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонс, 34-летняя Виктория Джонс, была найдена мертвой в отеле Fairmont San Francisco в первый день нового года. Согласно официальным данным пожарной службы города, вызов, связанный с медицинской чрезвычайной ситуацией, поступил 1 января 2026 года в 02:52.

Прибывшие на место парамедики провели осмотр, по итогам которого констатировали смерть женщины.

Сотрудники полиции Сан-Франциско прибыли в отель около 03:14. Тело было передано в офис судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. На данный момент официальное заключение не опубликовано, при этом правоохранительные органы сообщили СМИ, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Виктория Джонс родилась в 1991 году в семье Томми Ли Джонса и его бывшей супруги Кимберли Клафли. Она пробовала себя в актерской профессии, исполнив эпизодическую роль в фильме "Люди в черном 2" (2002), а также участвовала в проектах своего отца, включая фильм "Три могилы" и сериал "Холм одного дерева". Представители Томми Ли Джонса пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу произошедшего.