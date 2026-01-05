50-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли готовится покинуть Голливуд, чтобы начать новый этап в своей жизни — вероятно, за пределами Америки.

Звезда выставила на продажу историческую усадьбу Cecil B. DeMille стоимостью 25 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

В поместье Cecil B. DeMille Анджелина Джоли живет еще с 2016 года. Туда она поселилась после развода с актером Брэдом Питтом.

По данным издания People от 30 декабря, поместье в Лос-Анджелесе после ремонта начали показывать потенциальным покупателям. Сама звезда уже готова к жизни, которая "будет сосредоточена не в Лос-Анджелесе", утверждает источник.

"Есть много проектов, которыми она увлечена, и она чувствует себя хорошо", — сообщил инсайдер, добавив, что актриса "с нетерпением" ожидала начала 2026 года.

Источники Page Six рассказали, что в 2026 году Анджелина Джоли будет делить свое время между Нью-Йорком, в котором она имеет модный коллектив и бутик Atelier Jolie, и Европой, где у актрисы есть "больше приватности". Также, как утверждается, Джоли будет проводить время в Камбодже, которая считается ее вторым домом, поскольку там звезда является гражданкой.

Почему Анджелина Джоли хочет покинуть Лос-Анджелес?

Как пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров, американская звезда хочет покинуть Лос-Анджелес, чтобы "начать все сначала".

"Она не может достаточно отдалиться от драматических событий... единственный способ отдохнуть — это уехать", — отметил актер и продюсер Джей Бенджамин.

"Драматические события", о которых он упомянул, начались для Анджелины Джоли с момента бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, с которым они смогли достичь окончательного согласия только в декабре 2024 года. Это произошло аж через восемь лет с момента подачи документов на развод.

Имение, в котором жила Джоли, звезда приобрела для того, чтобы их дети "были ближе к отцу". Однако ранее актриса признавалась, что как только им исполнится 18, то сможет покинуть его.

