Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анджелина Джоли готовится покинуть Голливуд, чтобы начать новый этап 0 238

Lifenews
Дата публикации: 05.01.2026
Focus
Изображение к статье: Анджелина Джоли готовится покинуть Голливуд, чтобы начать новый этап

50-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли готовится покинуть Голливуд, чтобы начать новый этап в своей жизни — вероятно, за пределами Америки.

Звезда выставила на продажу историческую усадьбу Cecil B. DeMille стоимостью 25 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

В поместье Cecil B. DeMille Анджелина Джоли живет еще с 2016 года. Туда она поселилась после развода с актером Брэдом Питтом.

xcvghbj.jpg

По данным издания People от 30 декабря, поместье в Лос-Анджелесе после ремонта начали показывать потенциальным покупателям. Сама звезда уже готова к жизни, которая "будет сосредоточена не в Лос-Анджелесе", утверждает источник.

"Есть много проектов, которыми она увлечена, и она чувствует себя хорошо", — сообщил инсайдер, добавив, что актриса "с нетерпением" ожидала начала 2026 года.

Источники Page Six рассказали, что в 2026 году Анджелина Джоли будет делить свое время между Нью-Йорком, в котором она имеет модный коллектив и бутик Atelier Jolie, и Европой, где у актрисы есть "больше приватности". Также, как утверждается, Джоли будет проводить время в Камбодже, которая считается ее вторым домом, поскольку там звезда является гражданкой.

Почему Анджелина Джоли хочет покинуть Лос-Анджелес?

Как пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров, американская звезда хочет покинуть Лос-Анджелес, чтобы "начать все сначала".

"Она не может достаточно отдалиться от драматических событий... единственный способ отдохнуть — это уехать", — отметил актер и продюсер Джей Бенджамин.

"Драматические события", о которых он упомянул, начались для Анджелины Джоли с момента бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, с которым они смогли достичь окончательного согласия только в декабре 2024 года. Это произошло аж через восемь лет с момента подачи документов на развод.

Имение, в котором жила Джоли, звезда приобрела для того, чтобы их дети "были ближе к отцу". Однако ранее актриса признавалась, что как только им исполнится 18, то сможет покинуть его.

Фокус

Читайте нас также:
#ремонт #недвижимость #Европа #развод #Голливуд #Камбоджа #Анджелина Джоли #Нью-Йорк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Венсан Кассель в свои 59 зажигает на яхте с молоденькими Иконка видео
Изображение к статье: Ваня увлечен спортом. Иконка видео
Изображение к статье: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы
Изображение к статье: Быстрая походка и характер: что психологи говорят о людях, которые всегда спешат

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео