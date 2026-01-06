Рекламу фастфуда, чипсов и сладостей ограничили на ТВ и запретили в интернете в Великобритании. Причина - распространение ожирения среди детей.

В Великобритании вступил в силу закон, запрещающий рекламу вредной еды в интернете и ограничивающий ее на телевидении, пишет Deutsche Welle. Новые меры - выполнение обещания властей "помочь родителям вырастить самое здоровое поколение детей в истории", указано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании в понедельник, 5 января.

Согласно нововведениям, рекламу "менее здоровой пищи" можно будет показывать на британском телевидении только после 21:00. А в британском сегменте интернета показ таких объявлений и роликов подпадает под полный запрет.

По данным газеты The Guardian, ограничения касаются 13 категорий товаров с большим содержанием сахара, жира и соли. В частности, это напитки с добавленным сахаром (в том числе и такая молочная продукция как йогурты), чипсы, соленые крекеры и печенье, кукурузные хлопья и другие "готовые" завтраки с сахаром, попкорн, шоколад, жевательная резинка, мороженое, выпечка с сахаром, пицца и замороженные блюда.

У производителей "вредной пищи" в Великобритании остается право рекламировать свой бренд в "детское время" на ТВ и в интернете, если в такой рекламе не будет показана непосредственно вредная продукция. Большинство местных компаний заранее стали исполнять новые предписания, отмечают СМИ.

Треть детей в Великобритании к концу школы страдают от ожирения

Британское правительство приводит статистику, показывающую масштабы распространения ожирения среди детей. Так, 22,1 процента детей имеют избыточный вес или ожирение при поступлении в начальную школу. А к моменту окончания обучения этот показатель возрастает до 35,8 процента. Указывается, что кариес - основная причина обращения к врачу детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Власти ссылаются на результаты исследований, которые показывают - реклама влияет на то, что и когда едят дети, формируя их предпочтения с раннего возраста и повышая риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Правительство полагает, что новые меры позволят ежегодно сокращать потребление калорий детьми на 7,2 млрд и на 20 000 уменьшить число детей, страдающих ожирением.

В долгосрочной перспективе новые правила должны сэкономить около 2 млрд фунтов стерлингов благодаря общему улучшению состояния здоровья граждан.

Великобритания - пример положительного опыта введения "налога на сахар"

О проблеме ожирения населения в последние годы говорят все больше стран, а Лондон активно борется с ожирением среди населения страны еще с середины 2010-х годов. В 2018 году в Великобритании был введен "налог на сахар" , подразумевающий, что производители безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара будут отчислять деньги в бюджет страны "за вредность".

Великобритания в этом повторила опыт некоторых других стран, однако Лондон ввел не только "акциз на сахар", но и послабления для производителей. Так, напитки с содержанием сахара до 5 грамм специальному налогообложению не подлежали. Если количество сахара составляло от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров, то производитель отчислял в казну 18 пенсов за литр. Если более 8 грамм на 100 миллилитров - 24 пенса за литр.

Такая шкала привела к значительному снижению потребления сахара населением, а также создала стимул производителям пересмотреть содержание сахара в безалкогольных напитках, чтобы сэкономить на налогах. Многие производители в стране воспользовались этим и изменили рецептуру своих продуктов. Содержание сахара в газированных напитках, коле и тому подобных, за первые три года после введения налога упало в среднем на 29 процентов.

В Германии в последние годы также неоднократно звучали призывы ввести налог на сахаросодержащие напитки. На данный момент бизнес добровольно взял на себя обязательство сократить количество сахара в продукции. Однако этого не хватает для решения проблемы. Ожидается, что в первом квартале 2026 года бундесрат рассмотрит инициативу, предполагающую введение "налога на сахар" в ФРГ.