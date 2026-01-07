Baltijas balss logotype
Названа причина смерти Брижит Бардо 0 1081

Lifenews
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названа причина смерти Брижит Бардо
ФОТО: пресс-фото

Причиной смерти легендарной французской актрисы Брижит Бардо стал рак, сообщил её супруг Бернар д’Ормаль, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Бардо ушла из жизни 28 декабря в возрасте 91 года в своём доме «La Madrague» на Французской Ривьере. До сих пор причина её смерти не раскрывалась.

В интервью журналу Paris Match д’Ормаль рассказал, что Бардо перенесла две операции. Известно, что в конце 2025 года актрису дважды госпитализировали.

Он не уточнил, какой именно вид рака стал причиной смерти. В 1980-х годах у Бардо был диагностирован рак груди, от которого она тогда выздоровела.

«Она всегда очень хотела вернуться в “La Madrague”. Но там всё было сложнее, особенно из-за болей в спине, которые не проходили, причиняли страдания и изматывали её», — рассказал д’Ормаль.

«Тем не менее она оставалась в сознании до самого конца», — добавил он.

Бардо будет похоронена сегодня на кладбище в Сен-Тропе.

#звезды #Франция #интервью #кино #смерть #память #рак #здоровье #кладбище
