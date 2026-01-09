Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан юридически оформили развод после почти двух десятилетий совместной жизни. Экс-супруги пришли к взаимному соглашению по всем ключевым вопросам, включая раздел имущества и воспитание общих детей.

Условия опеки над дочерьми

Согласно судебным документам, полученным изданием Page Six, 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет будут проживать с матерью большую часть года — 306 дней. Кит Урбан, в свою очередь, сможет проводить время с дочерьми каждые вторые выходные.

Финансовые договоренности

Николь Кидман и Кит Урбан приняли решение отказаться от выплаты алиментов друг другу. Основанием для этого стали их сопоставимые доходы: ежемесячный заработок каждого превышает 100 тысяч долларов. Также стороны самостоятельно покрывают свои судебные расходы.

Раздел имущества

Все активы пары — включая инвестиции, банковские счета, недвижимость, мебель, бытовую технику, транспорт и личные вещи — будут разделены по взаимному согласию. Каждый из бывших супругов сохраняет имущество, которое находится в его распоряжении на момент завершения бракоразводного процесса.

Информация о наличии или отсутствии брачного контракта официально не раскрывается.

Что известно о разрыве

О расставании пары стало известно в сентябре 2025 года. По словам источников, Николь Кидман не стремилась к разводу и пыталась сохранить отношения до последнего. Однако, как отмечали инсайдеры, «иногда отношения просто проходят свой путь».

Николь Кидман и Кит Урбан были женаты 19 лет и долгое время считались одной из самых стабильных пар в мире шоу-бизнеса.

источник