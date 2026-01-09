Baltijas balss logotype
Обнародованы причины ускоренного развития рака груди 0 608

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнародованы причины ускоренного развития рака груди
ФОТО: Unsplash

Работа в ночные смены и нарушение режима сна повышают риск рака груди.

Работа в ночные смены и хроническое нарушение режима сна могут не просто повышать риск рака молочной железы, но и делать опухоли более агрессивными и склонными к метастазированию. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M, опубликовавшие результаты исследования в журнале Oncogene.

В экспериментах исследователи показали, что сбой циркадных ритмов — внутренних биологических «часов» организма — ускоряет появление опухолей и усиливает их злокачественные свойства. У моделей с нарушенным световым режимом рак развивался раньше обычного и чаще распространялся в легкие, что считается признаком неблагоприятного прогноза. Одновременно подавлялась работа иммунной системы, создавая условия, при которых опухолевые клетки легче выживают и распространяются.

Помимо влияния на сами опухоли, циркадные сбои изменяли структуру здоровой ткани молочной железы, делая ее более уязвимой к злокачественным трансформациям. Ключевую роль в этом процессе, как выяснили авторы, играет иммунный рецептор LILRB4 — своеобразный «выключатель» иммунного ответа, который при нарушении биологических ритмов начинает чрезмерно подавлять защитные реакции организма.

Блокирование этого рецептора позволило частично восстановить противоопухолевый иммунитет даже в условиях сбитых биоритмов, что указывает на потенциально новый подход к терапии агрессивных форм рака груди. Авторы подчеркивают, что результаты особенно важны для людей, регулярно работающих ночью или живущих в условиях хронического джетлага, и подтверждают: нарушение сна — не просто фактор дискомфорта, а серьезная угроза для здоровья.

Читайте нас также:
#медицина #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
