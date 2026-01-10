Baltijas balss logotype
Стало известно о тайных проектах страны ЕС по размещению ядерного оружия рядом с Россией 0 600

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о тайных проектах страны ЕС по размещению ядерного оружия рядом с Россией
ФОТО: Youtube

Политик Мема: Финляндия хочет втайне разместить в стране ядерное оружие.

Нынешнее руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщают медиа со ссылкой на члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам политика, сейчас отношения России и Финляндии находятся на «самом низком уровне за всю историю» и в ближайшее время не улучшатся. Многие убеждены, что страны находятся в состоянии войны. По большей части, на это повлияла «ненавистническая риторика в адрес России» после вступления скандинавской республики в НАТО в апреле 2023 года.

«Удивительно как большинство людей становятся жертвами пропаганды разжигателей войны, в то время как хорошо образованные финны не поддались на этот нарратив ненависти к России, а продолжают придерживаться исторически нейтрального взгляда на происходящее на международной арене и оценивать исторические события с позиций справедливости и критики», — заявил Мема.

Читайте: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы

#НАТО #пропаганда #история #Финляндия #ядерное оружие #Россия #политика
