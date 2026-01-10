Нынешнее руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщают медиа со ссылкой на члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам политика, сейчас отношения России и Финляндии находятся на «самом низком уровне за всю историю» и в ближайшее время не улучшатся. Многие убеждены, что страны находятся в состоянии войны. По большей части, на это повлияла «ненавистническая риторика в адрес России» после вступления скандинавской республики в НАТО в апреле 2023 года.

«Удивительно как большинство людей становятся жертвами пропаганды разжигателей войны, в то время как хорошо образованные финны не поддались на этот нарратив ненависти к России, а продолжают придерживаться исторически нейтрального взгляда на происходящее на международной арене и оценивать исторические события с позиций справедливости и критики», — заявил Мема.

