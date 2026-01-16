Baltijas balss logotype
Хелен Миррен рассказала, почему отказалась от пластических операций и предостерегла молодых актёров 0 181

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хелен Миррен рассказала, почему отказалась от пластических операций и предостерегла молодых актёров

Британская актриса Хелен Миррен призналась, что в начале карьеры столкнулась с советами изменить внешность ради успеха, однако осознанно отказалась от пластической хирургии и не считает это препятствием для профессиональной реализации.

80-летняя обладательница премии «Оскар» дала интервью журналу Elle, в котором рассказала, что более полувека назад один из режиссёров заявил ей: без ринопластики она якобы не сможет построить карьеру в кино. По словам Миррен, прямого давления не было, однако сам посыл был однозначным. Актриса ответила отказом, подчеркнув, что не стремилась соответствовать образу «красивой актрисы» и предпочла оставаться собой.

Миррен отметила, что не осуждает людей, которые прибегают к пластической хирургии по собственному желанию. По её мнению, если изменения во внешности помогают человеку чувствовать себя увереннее, это личный выбор каждого. При этом актриса считает ошибкой делать подобные операции в юном возрасте, когда внешность ещё формируется и продолжает меняться.

Размышляя о давлении современных стандартов красоты, Миррен подчеркнула, что стремление выглядеть «другим человеком» может привести к разочарованию. В шутливой форме она добавила, что иногда для уверенности в себе достаточно хорошего освещения в ванной комнате — это, по её словам, куда дешевле, чем подтяжка лица.

Хелен Миррен не раз высказывалась за принятие естественной внешности и позитивное отношение к возрастным изменениям. Эту позицию ранее поддерживали и другие актрисы, включая Кейт Уинслет и Джейми Ли Кёртис, которые также критиковали Голливуд за навязывание нереалистичных стандартов красоты. Карьера Миррен, включающая десятки театральных и киноролей, стала для неё доказательством того, что отказ от пластической хирургии не является препятствием для профессионального успеха.

источник

#Голливуд #Кейт Уинслет #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

