Такое не приснится и Стругацким: Эдуард Веркин, «Сорока на виселице». М.: Эксмо, 2025.

Разделение современной русской литературы на два лагеря – российский и эмигрантский – происходит даже быстрее и жестче, чем можно было прогнозировать.

Метрополия не замечает изгнанников – не в последнюю очередь из страха: в эмигрантском мейнстриме тон задают те, кто объявлен иноагентами, а то и экстремистами-террористами. Релоканты теоретически могли бы позволить себе бОльшую широту кругозора, но их комьюнити все явственней напоминает секту.

«Новая газета Европа» в первом же предложении своего большого обзора объявляет: «главные книги на русском языке в 2025 году вышли вне России». В годовой обзор «Медузы» изданные в ней новинки попали, но не абы какие – а, например, роман «Джеймс» Персиваля Эверетта: пересказ «Приключений Гекльберри Финна» с помещением в центр сюжета черного раба.

Однако и в этом обзоре – ни слова о «Сороке на виселице» Эдуарда Веркина. А роман между тем получил в истекшем году первую премию на «Большой книге» – главную российскую литературную награду.

Когда в 2024-м она досталась «Одсуну» Алексея Варламова, эмиграция это не просто заметила, а бурно откликнулась (не всегда цензурно): в романе оставшегося на родине, да еще и ректорствующего в Литинституте Варламова судетские немцы упоминаются с сочувствием, а героиня-украинка без восторга. Но уже год спустя награждение заграница по большей части проигнорировала.

Дело, возможно, еще и в том, что для многих уехавших в 2022-м Веркин – имя малознакомое или периферийное. За двадцать лет карьеры он под своим именем и под псевдонимом Макс Острогин написал массу всего и получил десяток премий, но – нишевых: вручаемых за детскую литературу и фантастику.

Лишь с конца 2010-х Веркин пишет взрослые, странные, привечаемые литературным истеблишментом метрополии – но, опять-таки, формально фантастические романы: «Остров Сахалин», «снарк снарк» и вот «Сороку на виселице», чье название позаимствовано у картины Брейгеля Старшего.

Действие тут происходит в довольно узнаваемом вроде как утопическом, с космической экспансией, будущем (рецензенты поминают «Мир полудня» Стругацких»). На отдаленной планете собирается Большое Жюри, дабы решить судьбу неких судьбоносных исследований. Половину Жюри составляют эдакие «присяжные»: случайно выбранные обыватели. Главный герой – как раз из них: таежный спасатель. Вот только чтобы добраться до пункта назначения, нужно несколько раз ненадолго умереть. А когда окончательно воскреснешь, поди пойми, отчего всё и все вокруг такие странные…