Популярная приправа оказалась полезна для памяти 0 486

Lifenews
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Популярная приправа оказалась полезна для памяти
ФОТО: Unsplash

Nutrients: экстракт шафрана полезен для поддержки памяти и снижения тревожности.

Экстракт шафрана оказался полезен для поддержки памяти, снижения тревожности и улучшения обмена веществ в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты доклинического исследования в журнале Nutrients.

Исследователи изучали действие стандартизированного экстракта шафрана, содержащего строго заданные количества сафранала и кроцинов — ключевых биоактивных соединений растения. Эксперименты проводились на пожилых мышах, что позволило смоделировать возрастные изменения, характерные для старения: ухудшение памяти, рост тревожности и нарушения метаболизма. Ученые показали, что сафранал после приема действительно попадает в кровь, а значит, экстракт обладает биологической доступностью.

Более высокая доза снижала тревожное поведение и улучшала распознавание новых объектов — показатель работы памяти. Эти изменения сопровождались перестройкой сигнальных молекул в мозге, связанных со стрессом, эмоциями и нейропластичностью. Более низкая доза, в свою очередь, помогала замедлить возрастную потерю массы тела и влияла на гены, регулирующие жировой обмен в печени.

Авторы подчеркивают, что речь идет о доклиническом исследовании, и полученные результаты нельзя напрямую переносить на человека.

Читайте нас также:
#память #метаболизм #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

