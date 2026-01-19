Baltijas balss logotype
«Суповой набор» или «Фигура топ!»: это 25-летняя дочь певца Маликова 1 636

Lifenews
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Суповой набор» или «Фигура топ!»: это 25-летняя дочь певца Маликова

Стеша отправилась на каникулы к морю и активно делится с подписчиками фотографиями в купальниках.

Внешность Стефании Маликовой (2000 г.р.) часто обсуждают в Сети. И не всегда в позитивном ключе. В последние годы споры чаще касались ее лица: многие подозревали, что дочь певца Дмитрия Маликова прибегала к филлерам или даже пластике, чтобы изменить форму подбородка и скул. Сама звезда всегда опровергала подобные слухи, настаивая, что это ее природная особенность.

1920x1440_0x4HYX0zab_3397479677657423580.jpg

Однако сейчас главной темой для обсуждения стала не ее внешность в целом, а конкретно фигура. Стеша отправилась на каникулы к морю и активно делится с подписчиками фотографиями в купальниках и легкой летней одежде. Именно эти снимки и спровоцировали в социальных сетях новую волну хейта.

Мнения подписчиков кардинально разделились. Значительная часть аудитории выразила серьезную обеспокоенность состоянием девушки. Многие сочли, что ее худоба вышла за границы здоровой нормы, и призвали обратиться к специалисту.

«К чему такие эксперименты над собой? Некрасиво и тем более не сексуально. Простите за откровение, но это из ряда вон», «Зачем? Ну такая же красивая и нормальная раньше была!», «Хочется плакать. Неужели все вокруг ослепли?», «Одни кости», «Это все перебор, сильно худая стала», «Стеша, остановись», «С похудением перебор», «У вас вздутые вены, с давлением все хорошо?», «Красивые ножки превратились в сухие палочки. Очнитесь и обратитесь уже к специалисту по РПП», «Раньше формы были аппетитнее, а сейчас…», «Суповой набор», «Кошмар», «Болезненно», — пишут одни пользователи.

954x1280_0xb3MKifPn_5913435574699836977.jpg

Тем временем другая часть поклонников, наоборот, восхищается ее рельефными руками, плечами, стройными ногами, да и в целом волей и дисциплиной. Они видят в теле Стефании результат упорного труда в спортзале и считают ее главным мотиватором в этом году:

«Стеша, как добиться такой фигуры мечты?», «Красавица, не каждому дана такая мощь», «Сколько силы в этой красоте и миниатюрности», «Всегда восхищаюсь девушками, которые вопреки всему работают над собой на износ и получают вот такие шикарные результаты! Фигура топ!»

Известно, что Стеша уже несколько лет придерживается интервального голодания. Данный метод питания, при котором можно есть в течение 8 часов в сутки, а остальные 16 — голодать, помог ей когда-то сбросить восемь килограммов. При ее росте 163 сантиметра пара лет назад ее вес составлял всего 45 килограммов, что и тогда вызывало вопросы. Сегодня режим девушки еще строже: она занимается спортом каждый день, используя тренажеры, гантели, мячи, роллеры и резинки. При этом тренируется без помощи тренера, по собственной программе, которую составила методом проб и ошибок. Именно такой жесткий подход, по мнению одних, привел ее к идеальному телу, а по мнению других — к пугающей худобе.

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го января

    Старая уже, да и худая к тому же. Ну кто её возьмёт?

    1
    3

