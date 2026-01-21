36-летняя британская телеведущая Вик Хоуп попала в объективы папарацци во время отдыха на одном из живописных пляжей Барбадоса. Звезда, известная своим поклонникам благодаря участию в популярных шоу, не скрывала свою естественную красоту и подтянутую фигуру.

Журналисты Daily Mail обнародовали снимки, на которых Хоуп предстала в откровенном полосатом бикини. Этот комплект состоял из миниатюрного бюстгальтера и плавок с завязками на талии, что лишь подчеркивало стройность фигуры знаменитости. При этом на лице телеведущей не было и следа макияжа, а волосы были небрежно собраны в косу, что создавало максимально расслабленный и натуральный образ.

Компанию ей составил супруг – 40-летний шотландский певец Кельвин Харрис. Музыкант также продемонстрировал папарацци свою фигуру в черных приспущенных шортах с цветочным принтом. Пара выглядела абсолютно счастливой и беззаботной, наслаждаясь солнечными ваннами и океанским бризом.

Казалось, влюбленные вовсе не обращали внимания на назойливые камеры, полностью погруженные в атмосферу отпуска. Эти кадры стали еще одним доказательством того, что звезды могут быть прекрасны и без многочасовых сборов, предпочитая естественность и комфорт. «Без макияжа и фотошопа!» — так могли бы прокомментировать эти фото поклонники звезды, увидев ее в столь непринужденном виде.