«Копия Курниковой»: Энрике Иглесиас показал редкие кадры с младшей дочерью Машей 0 577

Lifenews
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Копия Курниковой»: Энрике Иглесиас показал редкие кадры с младшей дочерью Машей

Испанский певец Энрике Иглесиас поделился в социальных сетях редким и трогательным видео с участием своей младшей дочери Маши. Публикация быстро привлекла внимание поклонников артиста и вызвала волну умиления в комментариях.

На кадрах запечатлён домашний момент, в котором отец и дочь готовятся к игре, напоминающей выход на сцену. Девочка с энтузиазмом повторяет движения, а Иглесиас поддерживает её, создавая тёплую и непринуждённую атмосферу.

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на поразительное сходство Маши с её матерью — бывшей первой ракеткой мира Анной Курниковой. Особенно часто отмечали светлые волосы и черты лица девочки. В комментариях поклонники писали, что Маша выглядит как «маленькая копия Анны», а также хвалили певца за искреннюю и заботливую отцовскую позицию.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова редко делятся подробностями семейной жизни, поэтому такие публикации неизменно вызывают повышенный интерес у аудитории и становятся поводом для обсуждений в сети.

источник

#социальные сети #знаменитости #родители и дети #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
