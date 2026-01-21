Испанский певец Энрике Иглесиас поделился в социальных сетях редким и трогательным видео с участием своей младшей дочери Маши. Публикация быстро привлекла внимание поклонников артиста и вызвала волну умиления в комментариях.

На кадрах запечатлён домашний момент, в котором отец и дочь готовятся к игре, напоминающей выход на сцену. Девочка с энтузиазмом повторяет движения, а Иглесиас поддерживает её, создавая тёплую и непринуждённую атмосферу.

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на поразительное сходство Маши с её матерью — бывшей первой ракеткой мира Анной Курниковой. Особенно часто отмечали светлые волосы и черты лица девочки. В комментариях поклонники писали, что Маша выглядит как «маленькая копия Анны», а также хвалили певца за искреннюю и заботливую отцовскую позицию.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова редко делятся подробностями семейной жизни, поэтому такие публикации неизменно вызывают повышенный интерес у аудитории и становятся поводом для обсуждений в сети.

