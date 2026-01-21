Популярная российская певица Ирина Дубцова проводит зимний отпуск на жарких Мальдивах. Находясь на заслуженном отдыхе, звезда решила продемонстрировать подписчикам свои спортивные навыки. 43-летняя исполнительница опубликовала кадры, на которых она в купальнике выполняет сложные стойки на руках. Помогал Ирине ее избранник — бизнесмен Иван Петренко.

Мужчина поддерживал даму сердца и помогал ей сохранять равновесие во время исполнения весьма сложных элементов. Дубцова с юмором сравнила свои пляжные активности на песке с цирковыми номерами. Она отметила, что подобные развлечения стали для нее традицией во время островного отдыха.

«Совееетский цииирк па-па-па-па-пара-парааам», — иронично прокомментировала звезда.

Напомним, романтические отношения Ирины Дубцовой и Ивана Петренко начались летом 2025 года. Пара проводит много времени вместе. У мужчины, как известно, есть дети от первого брака, которые часто находятся у возлюбленных. У Ирины тоже есть ребенок. Сын Артем родился в браке звезды с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным. Молодому человеку уже 19 лет.

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982, Волгоград) — вокалистка, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). Исполнительница собственных песен (как сольных, так и совместных), выпускница и победительница «Фабрики звёзд — 4», финалистка проекта «Фабрика звёзд. Возвращение». 29 мая 2004 года вышла замуж за солиста группы «Plazma» Романа Черницына, который сделал ей предложение во время одного из отчётных концертов. Познакомились в 1998 году в Волгограде. 3 марта 2006 года родился сын Артём. В 2008 году брак распался. После расставания с Черницыным певица два года встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем. С 2014 по 2015 год встречалась с DJ Леонидом Руденко.

В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В 2022 году поддержала войну России против Украины. 18 марта 2024 года выступила на провластном митинг-концерте, посвящённом десятилетию аннексии Крыма и победе Владимира Путина на президентских выборах. 7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Дубцова попала в санкционный список Украины, так как она «сыграла важную роль в российской пропаганде». Ранее Дубцова поддержала вторжение, заявив о "русофобии по отношению к русской культуре".