Мадонна проводит отпуск в Марокко вместе с 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом и детьми. Снимками из поездки 67-летняя певица поделилась в соцсетях.

Певица устроила семейную фотосессию в пустыне. На снимках она позирует в шубе, солнцезащитных очках, ковбойской шляпе и сапогах, а также других нарядах. На фото также запечатлены: 25-летний сын Рокко Ричи от бывшего мужа Гая Ричи, приёмные дочери Мерси, Стелла и Эстер, а также приёмный сын Дэвид Банда и бойфренд Аким Моррис. "Марокко. Я не могу отпустить тебя!" — подписала фото поп-звезда.

Ранее Мадонна впервые за 20 лет воссоединилась на публике с экс-супругом, режиссёром Гаем Ричи. Они посетили выставку сына Рокко.

67-летняя Мадонна пришла в галерею вместе со своим 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом и приёмными дочерьми — 13-летними близнецами Стеллой и Эстер. Бывший муж певицы, 57-летний Гай Ричи, появился в компании своей супруги Джеки Эйнсли, с которой воспитывает ещё троих детей.

Напомним, что первым мужем Мадонны был Шон Пенн. Они прожили в браке четыре года и развелись в 1989 году. С 1994 по 1997 год певица встречалась с фитнес-тренером Карлосом Леоном, от которого родила дочь Лурдес. В 2000 году звезда вышла замуж за Гая Риччи. В том же году Мадонна родила сына Рокко, а спустя пять лет пара усыновила Дэвида Банду. В 2008 году супруги развелись.