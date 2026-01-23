Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

39-летняя Ольга Бузова не против сняться в постельной сцене 0 291

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ольга Игоревна - само очарование.

Ольга Игоревна - само очарование.

"Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться".

Певица и актриса Ольга Бузова заявила, что не против своего участия в постельных сценах в фильмах.

«Я была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю всё, что нужно, чтобы снять кадр», - сказала Бузова.

«Я готова на любые эксперименты с внешностью. Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться. Ради искусства я на многое готова», – добавила она.

В 2021 году Ольга Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» о юности советского вождя И. В. Сталина, поставленного МХАТ имени Горького. Она исполняет роль певицы Беллы Шанталь, выступавшей в кабаре. По сюжету она спасает жизнь будущему «отцу народов».

На самом деле ее героиня вовсе не певица (что, впрочем, многие люди со слухом говорят и о самой Ольге). Она вульгарная полицейская шпионка, которую обаяние Сосо вдруг перетянуло на сторону бунтовщиков. Так что петь между нот — актерская задача Оли, с которой, надо сказать, она справилась блестяще. Как жаль, что других таких секретных агентов с кукишем в кармане и гордо демонстрируемой бесталанностью в спектакле не нашлось, — стало бы еще смешнее.

Это представление вызвало неоднозначную реакцию общественности. А художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что зрители благодарили актёров стоячей овацией и что постановку следует считать удачным экспериментом.

«Вы не знаете, какая я в жизни. Вы меня привыкли видеть на сцене, в кадре, на интервью. Как раз в жизни вы меня не видели никогда», – поделилась артистка.

Ранее певица и телеведущая Бузова рассказала, почему не верит в психологов и гадалок, предпочитая решать все проблемы самостоятельно. Она поделилась опытом неудачного сеанса, после которого приняла решение больше не тратить время на чужие советы.

Читайте нас также:
#искусство #Ольга Бузова #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения
Изображение к статье: Из-за античных руин может выглянуть и совсем недавнее прошлое. Иконка видео
Изображение к статье: Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео