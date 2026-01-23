"Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться".

Певица и актриса Ольга Бузова заявила, что не против своего участия в постельных сценах в фильмах.

«Я была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю всё, что нужно, чтобы снять кадр», - сказала Бузова.

«Я готова на любые эксперименты с внешностью. Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться. Ради искусства я на многое готова», – добавила она.

В 2021 году Ольга Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» о юности советского вождя И. В. Сталина, поставленного МХАТ имени Горького. Она исполняет роль певицы Беллы Шанталь, выступавшей в кабаре. По сюжету она спасает жизнь будущему «отцу народов».

На самом деле ее героиня вовсе не певица (что, впрочем, многие люди со слухом говорят и о самой Ольге). Она вульгарная полицейская шпионка, которую обаяние Сосо вдруг перетянуло на сторону бунтовщиков. Так что петь между нот — актерская задача Оли, с которой, надо сказать, она справилась блестяще. Как жаль, что других таких секретных агентов с кукишем в кармане и гордо демонстрируемой бесталанностью в спектакле не нашлось, — стало бы еще смешнее.

Это представление вызвало неоднозначную реакцию общественности. А художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что зрители благодарили актёров стоячей овацией и что постановку следует считать удачным экспериментом.

«Вы не знаете, какая я в жизни. Вы меня привыкли видеть на сцене, в кадре, на интервью. Как раз в жизни вы меня не видели никогда», – поделилась артистка.

