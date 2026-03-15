Гастроэнтеролог: лук противопоказан при гипертонии, астме и гепатите.
Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик перечислила категории людей, которым противопоказано употреблять в пищу лук.
Овощ нельзя есть при гипертонии, астме, гепатите, циррозе и аритмии. Причиной является свойство лука повышать давление.
Также, по словам доктора, ограничивать употребление лука стоит при гастрите, рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника и болезнях почек и сердца.
Оставить комментарий