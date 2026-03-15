Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно о запрете лука для некоторых людей

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Гастроэнтеролог: лук противопоказан при гипертонии, астме и гепатите.

Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик перечислила категории людей, которым противопоказано употреблять в пищу лук.

Овощ нельзя есть при гипертонии, астме, гепатите, циррозе и аритмии. Причиной является свойство лука повышать давление.

Также, по словам доктора, ограничивать употребление лука стоит при гастрите, рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника и болезнях почек и сердца.

Ранее ученые провели эксперимент и выяснили, что добавление пюре манго в рацион помогает снизить воспаление и восстановить мышцы во время регулярных физических нагрузок.

Читайте нас также:
#медицина #питание #лук #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео