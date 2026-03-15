Для ударов по арабским странам США используют беспилотный летательный аппарат LUCAS. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, этот дрон аналогичен иранскому Shahed. Кроме того, министр заявил, что за ударами по гражданским объектам в государствах Ближнего Востока, возможно, стоит Израиль, который надеется таким образом подорвать отношения этих стран с Тегераном.

До этого Аракчи назвал дырявым и притягивающим несчастья зонтик безопасности, который США обещали другим странам. Как заявил министр, в настоящее время Соединенные Штаты вынуждены умолять другие страны помочь им в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Аракчи обратил внимание, что Вашингтон обращается даже к Пекину.